Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe futbol takımı, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Salon çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Etiketler: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
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