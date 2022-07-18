FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın Sutjeska ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljeskopolje Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.