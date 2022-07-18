Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
[Fotograf: AA]
Arda Kardeşler, Karadağ'ın Sutjeska ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın Sutjeska ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljeskopolje Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Konferans Ligi TFF
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz