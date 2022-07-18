Sarı lacivertli takımdaki yaş ortalamasını düşüren Ali Koç ve ekibi, son 5 sezona bakıldığında futbolcu satışından önemli gelir elde etti.

Son olarak 3 milyon euroya transfer edilen Kim Min Jae'den, yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekleniyor.

Fenerbahçe böylelikle, son beş sezonda toplam 14 futbolcudan gelir elde etmiş olacak.

Oyuncu satışından 100 milyon euro kazanç

Oyuncu satışından 100 milyon euroya yakın kazanç sağlayan sarı lacivertliler ayrıca gelen isimlere 95 milyon euro civarında bonservis ödedi.

Diğer yandan Fenerbahçe, kadrosunda bulunan birçok genç isimden de gelir elde etmeyi amaçlıyor. Altay, Szalai, Ferdi, Osayi, Crespo, Arda Güler gibi oyuncuların bulunduğu listeden önemli satış rakamları planlanıyor.