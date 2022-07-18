Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 okçumuz Dünya Kupası'nda mücadele edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
19-24 Temmuz tarihlerinde Medellin kentinde düzenlenecek Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
Okçuluk Dünya Kupası organizasyonu 19-24 Temmuz tarihlerinde Medellin kentinde düzenlenecek.
Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, klasik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran temsil edecek.
Etiketler: Mete Gazoz Milli Sporcular
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