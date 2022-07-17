Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Berkan Emir Eyüpspor'da
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Berkan Emir'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Göztepe'den Berkan Emir'i kadrosuna kattı. Berkan Emir'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Berkan Emir, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta bir gol kaydetti.
Etiketler: Transfer Haberleri TFF 1. Lig
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