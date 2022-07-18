Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da kombine biletler satışa çıktı
[Fotograf: İHA]
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda Nef Stadı'nda yapacağı maçlar için kombine biletler genel satışa çıktı.
Kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.
Etiketler: Galatasaray
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