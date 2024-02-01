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Spor
AA 01.02.2024 14:15

Emre Mor yeniden Fatih Karagümrük'te

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 26 yaşındaki futbolcu Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Emre Mor yeniden Fatih Karagümrük'te

Fenerbahçe, milli futbolcunun ligin geri kalan bölümünde kırmızı siyahlı forma altında ter dökeceğini açıkladı.

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor, sarı lacivertli formayla 49 maçta forma giydi. Bu süreçte 6 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, 5 kez de asist yaptı.

Emre Mor, ara transfer döneminde Samet Akaydin, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo’dan sonra kiralık olarak takımdan ayrılan 5. isim oldu. 

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