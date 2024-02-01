Emre Mor yeniden Fatih Karagümrük'te

Fenerbahçe, milli futbolcunun ligin geri kalan bölümünde kırmızı siyahlı forma altında ter dökeceğini açıkladı.

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor, sarı lacivertli formayla 49 maçta forma giydi. Bu süreçte 6 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, 5 kez de asist yaptı.

Emre Mor, ara transfer döneminde Samet Akaydin, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo’dan sonra kiralık olarak takımdan ayrılan 5. isim oldu.