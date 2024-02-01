Hatayspor Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldı.

"Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz..

Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.