Açık 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.02.2024 14:10

Hatayspor Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

Hatayspor Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldı.

"Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz..

Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.


ETİKETLER
Hatayspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş'a iyi haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Hamas'ın, İsrail ile yapılacak esir takası teklifini Filistinli gruplarla görüştüğü iddiası
15:46
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:50
TSE savunma sanayisinde belgelendirmede yurt dışı bağımlılığını kaldırıyor
15:43
Ukrayna: Rusya Karadeniz Filosuna ait "İvanovets" füze botunu imha ettik
15:42
Azerbaycan'da bir ayda 366 mayın ve mühimmat etkisiz hale getirildi
15:34
AB, bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde uzlaştı
Coğrafi işaretli Safranbolu kıtırı, geçen yıl 5 ton üretildi
Coğrafi işaretli Safranbolu kıtırı, geçen yıl 5 ton üretildi
FOTO FOKUS
Ondan geriye okuduğu şiir kaldı: Türk Kızılay Mira'nın adını yaşatıyor
Ondan geriye okuduğu şiir kaldı: Türk Kızılay Mira'nın adını yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ