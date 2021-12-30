Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emre Çolak Başakşehir’de
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Emre Çolak’ı kadrosuna kattı.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Emre Çolak ile 1,5 yıllığına anlaşıldı.
"Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak’ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Hoş geldin @emrecolak1010.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 30, 2021
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Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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