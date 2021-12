Barcelona Kulübü, COVID-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da koronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi.

Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

[MEDICAL UPDATE]



Sergiño Dest, Coutinho and Ez Abde positive for COVID-19.



The players are in good health and self-isolating at home.



The Club has reported the cases to the relevant authorities. pic.twitter.com/pQVqwkykjT