Turuncu-yeşilli takımdan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolları karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Kulüp adına ikinci başkan Kamil Köseoğlu'nun teknik direktör Korkmaz ve ekibine plaket takdim etti.

"Teknik direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."