Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor ayrılığı açıkladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu
Turuncu-yeşilli takımdan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolları karşılıklı anlaşarak ayrıldı.
Kulüp adına ikinci başkan Kamil Köseoğlu'nun teknik direktör Korkmaz ve ekibine plaket takdim etti.
"Teknik direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."
Teşekkürler Bülent Korkmaz— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) December 30, 2021
Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
İkinci Başkanımız Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.
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Etiketler: Alanyaspor
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