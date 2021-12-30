Galatasaray'ın gündeminde transfer var. Spor Toto Süper Lig'de zirveden uzak kalan ancak Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek sarı kırmızılılarda takıma takviye yapmak için girişimler devam ediyor.

Galatasaray'da öncelik Gedson Fernandes

Yönetim, devre arası transfer döneminde en fazla mesaiyi Gedson Fernandes için harcayacak. Galatasaray, Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak konusunda ısrarcı.

Gedson için sezon başından bu yana görüşmeler sürerken; yönetim, Portekizli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor.

Benfica’nın daha önce "kadro planlamamızda yer alacak" dediği Gedson, bu sezon şu ana kadar sadece 47 dakika süre aldı. Genç oyuncu, bu durumdan dolayı Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'da golcü arayışı

Takviye yapılması beklenen bir diğer mevki ise santrfor. Diagne’nin sakatlığı, Muhammed'in Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle golcü arayışları başladı.

Listede birçok isim bulunurken, menajerler Krzysztof Piatek’i önerdi. Polonyalı futbolcu, yarım sezon için 1 milyon 200 bin euroya sarı kırmızılı formayı giyebileceği iddia edildi.

Hertha Berlin'in sözleşmeli oyuncusu olan Piatek, daha önce Genoa ve Milan gibi takımlarda da oynadı. Transfer listesinde Bakambu da yer alıyor. Teknik heyet golcü konusunda henüz kararını vermedi.

Luyindama ve Yedlin için gelecek teklifler değerlendirilecek

Diğer yandan Galatasaray'da yolların ayrılacağı futbolcular konusunda önemli gelişmeler yaşanabilir. Sözleşmesini uzatılan Luyindama’ya, Belçika Ligi’nden talipler var.

Yönetim, kulübün ekonomik menfaatlerini karşılaşması durumunda 27 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünüyor. Galatasaray'ın ayrıca DeAndre Yedlin için gelebilecek teklifleri de değerlendirecek.