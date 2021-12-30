Otomobil sporlarında 2021'in şampiyonları belli oldu
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 yılının organizasyonlarında şampiyon olanlar açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun son organizasyonu Türkiye Rallikros Şampiyonası Final Yarışı'yla yapıldı.
2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nu organizasyonlara göre birinci bitirenler şöyle:
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası: Burak Çukurova
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Co-Pilot Şampiyonası: Batuhan Memişyazıcı
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonası: Emre Hasbay
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Co Pilot Şampiyonası: Burak Erdener
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Pilot Şampiyonası: Emre Hasbay
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Genç Co Pilotlar Şampiyonası: Alperen Tetik
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Sınıf 2 Birinciliği: Burak Çukurova
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Sınıf 2 Co Birinciliği: Vedat Bostancı
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Sınıf N Birinciliği: Buğra Can Kılıç
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Sınıf N Co Birinciliği: Yusuf Çalık
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonası: BC Vision Motorsport
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası: Castrol Ford Team Türkiye
Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası: Üstün Üstünkaya
Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli Co Pilot Şampiyonası: Kerim Tar
Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli 1 Birinciliği: Aykut Kefi
Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli 1 Co Pilot Birinciliği: Efe Turan
Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli 2 Birinciliği: Üstün Üstünkaya
Shell Helix 2021 Türkiye Historic Ralli 2 Co Pilot Birinciliği: Kerim Tar
AVIS 2021 Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonası: Ümit Ülkü
AVIS 2021 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonası: Turgut Konukoğlu
AVIS 2021 Türkiye Pist Takımlar Şampiyonası: Bitci Racing Team AMS
PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası: Ertan Nacaroğlu
PETLAS 2021 Türkiye Offroad Co Pilotlar Şampiyonası: Samet Zurnacı
PETLAS 2021 Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonası: Bitci Racing Team
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 1 Şampiyonası: Taner Oruç
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 2 Şampiyonası: Burak Başlık
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 3 Şampiyonası: Refik Bozkurt
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Kategori 4 Şampiyonası: Ayhan Germirli
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Takımlar Şampiyonası: BC Vision Motorsport
2021 Türkiye Karting Mini Kategori Şampiyonası: İskender Zülfikari
2021 Türkiye Karting Formula Junior Şampiyonası: Sarp Orhan Or
2021 Türkiye Karting Formula Senior Şampiyonası: Zekai Özen
2021 Türkiye Karting Formula Master Şampiyonası: Mehmet Yaman
2021 Türkiye Karting Kızlar Mini Kategori Şampiyonası: Zeynep Büyükpınar
2021 Türkiye Karting Kızlar Junior Kategori Şampiyonası: Ayşe Çebi
2021 Türkiye Karting Kadınlar Senior Şampiyonası: Sude Nur Yurdagül
2021 Türkiye Karting Şampiyonası Takımlar Birinciliği: Dynamic Racing Team
2021 Türkiye Drift Şampiyonası: Ege Bilaloğlu
2021 Türkiye Drift Takımlar Şampiyonası: Le Drift Team
2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası: Hasan Tunç
2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası: Okan Tanrıverdi
Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası: İsrafil Akyüz
2021 TOSFED Micro Karting Destek Kupası: Can Özler
2021 TOSFED Karting Dayanıklılık Kupası: DRT Legends
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