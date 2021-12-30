Gürsel Aksel Stadı'nda 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, son 16'ya kalırken, 2021 yılını galibiyetle bitirdi.

Teknik direktör Nestor El Maestro, Samsunspor karşısında genellikle as oyuncularına şans verdi.

Maestro, alınan galibiyete sevindiklerini söyledi. 38 yaşındaki teknik adam, ikinci yarıya çok daha iyi bir şekilde gireceklerini belirtti.

"Türkiye Kupası önemsediğimiz bir turnuva. Kazanmak bizi rahatlattı. İnanıyorum ki yeni yılda çok daha güçlü olacağız. Taraftarımızı sevindirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Transfer çalışmalarına da başlayan Göztepe sol bek Moubandje'yi önümüzdeki hafta İzmir'e davet etti. Forvet, kanat ve orta sahaya da takviye yapacak İzmir ekibinde giden futbolcular da olacak.

İlk olarak Nijeryalı forvet Brown Ideye ile yollarını resmen ayıran Göztepe'de Soner, Berkan, Mihojevic, Megyeri ve Baku da listede yer alıyor.