Federasyonun 4 Aralık'ta yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Muaz Ergezen, TBESF'nin lokomotif branşının ampute futbol olduğunu belirtti.

"Avrupa şampiyonluklarımız, dünya ikinciliğimiz var. En büyük hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Ampute futbolda artık dünya şampiyonu olmak istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Futbol Federasyonunun ampute futbola olan desteğine işaret eden Ergezen, 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'a alındığını ifade etti.

"Nasip olursa 2022'de ülkemize bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz"

Ergezen, göreve gelir gelmez Dünya Şampiyonası'na ilişkin çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

"2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı ekim ayının başında İstanbul'da yapacağız. Dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Avrupa şampiyonluğunu artık iyice kanıksadık. Bize yetmez diyoruz. Dünya şampiyonu olmak için de sporcularımız ve kulüplerimizle temas halindeyiz. Kamp programlarını belirledik. Kadromuz çok zengin. Ampute futbol bizim federasyonumuzun lokomotifi. Hem insanımıza dokunan, hem de başarıyla mutluluk yaşatan bir branşımız. Bunu daha yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. Nasip olursa 2022'de ülkemize, milletimize bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Ergezen, ampute futbolda dünyanın merkezi olmak istediklerini ifade etti.

"İddiamız bu, Avrupa'da böyle bir kredimiz, görünürlüğümüz var. Sporcu kalitemiz, sporcu sayımız ve performansımızla bunu dünyada da başarmak istiyoruz."

"10 madalya yetmez"

Ergezen, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı da değerlendirdi.

"Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan 10 madalyayla döndük. Bu yeter mi? 'Yetmez' diyoruz, daha fazlasını istiyoruz. Bu konuda elit sporcu sayımızı artırmak için uğraşı vereceğiz."

Ergezen, Paris 2024'ün planlamasına şimdiden başladıklarını dile getirdi.

"Aldığımız 10 madalyayı 2024'te çok daha yukarı nasıl taşırızı planlamaya başladık. Tüm federasyonlar içinde madalya olarak en önde olan çok şükür biziz. Ancak biz kendi potansiyelimizi biliyoruz. Milli sporcularımızın Paris'te daha fazla madalya kazanacağına inanıyoruz."