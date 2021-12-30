Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 2021 yılında ligde 44 maç, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 karşılaşma olmak üzere toplam 50 resmi karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor, bu maçlarda 30 galibiyet, 15 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

50 resmi karşılaşma

Karadeniz ekibi, ligde 44 maçta 28 galibiyet, 13 beraberlik, 3 mağlubiyet gördü. Trabzonspor, bu dönemde Süper Kupa'yı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek müzesine getirdi.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek bu sezon kupada son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sinde mağlup oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde 7 puanlık fark

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde lider bitirerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Bordo-mavililer, ilk yarıda 36 golle ligin en fazla gol atan takımı, 14 golle de en az gol yiyen takımı oldu. Karadeniz ekibi, ilk yarıda 14 galibiyetle en fazla galip gelen, 1 mağlubiyetle de en az mağlup olan takım konumunda bulunuyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tarihi seriyi kıl payı kaçırdı

1977-78 sezonunda son 4 maçtan galibiyle ayrılarak sezonu tamamladıktan sonra şampiyon olduğu 1978-1979 sezonunda 25 maç arka arkaya kaybetmeyen ve toplamda 29 maçla tarihi yenilmezlik rekorunu elde eden Trabzonspor, 27 maçlık serinin ardından deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilerek bu tarihi fırsatı kılpayı kaçırmıştı.

Rekor puan elde etti

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan bordo-mavililer, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puan toplayan takım olarak tarihe geçti.

2005-2006 sezonunda 45 puan ile en iyi ilk yarı puanına ulaşan Fenerbahçe'nin rekorunu egale eden bordo-mavililer 2021-2022 sezonunda 46 puana ulaşarak bu alanda rekor puan topladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karadeniz ekibi ilk yarılar itibırıyla ligde 1995-1996 sezonunda 44 puan ve 2010-2011 sezonunda ise 42 puan toplayarak tarihinin en yüksek puanlarını elde etmişti. Bu sezon ise 46 puan toplayan bordo-mavililer 2.42 puan ortalaması yakaladı.

En iyi 3. yenilmezlik serisi

Trabzonspor, kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini de bu yıl elde etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde mücadele ettiği 48 sezonda en uzun üçüncü seriyi yakaladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra bu alanda adından söz ettiren üçüncü teknik adam oldu.

2021 yılında 13 oyuncu alınırken, 5 oyuncu ise gitti

Trabzonspor, 2021 yılı transfer dönemlerinde 13 oyuncuyu kadrosuna katarken,5 oyuncuda gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun devre arasında Yunus Mallı, Bakasetas ve Berat Özdemir'i kadrosuna kattı. Sezon başında ise Gervinho, Peres, Hamsık, Koita, İsmail Köybaşı, Dorukhan, Cornelius, Sıopis, Denswill ve Jean Kouassi'yi kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibi söz konusu yıl içerisinde Diabate ve Flavio kiralık olarak Giresnuspor'a gönderdi. Ekuban'ı Genoa, Hossseini Kayserispor'a ve Kamil Ahmet Çörekçi ise Hatayspor'a gitti.

Uğurcan Çakır 2021 yılına damga vurdu

Trabzonspor'da 2021 yılına damga vuran oyuncuların başında Uğurcan Çakır geliyor. A Milli Takımın ve bordo-mavili takımın kalesini koruyan başarılı eldiven yaptığı kurtarışlayra Karadeniz ekibine önemli katkı sağladı.

Bu sezon kalesinde 14 gol gören milli eldiven 7 maçta ise kalesine gole kapadı. Yüzde 83'lük bir başarı ortalaması elde eden Uğurcan Çakır, transfer piyasasınında en gözde isimlerinden olan başarılı eldiven 17 milyon euroluk değeriylede takımın en pahalı ismi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sakatlık kabusu

Trabzonspor için 2021 yılı başarılarla geçerken diğer taraftanda sakatlık kabusu yaşadığı bir yıl oldu.

Bordo-mavili takımın iki önemli ismi Gervinho ve Edgar le sezonu kapatırken, sezonda başında takıma katılan Koita ve Dorukhan Toköz uzun süren sakatlığın ardından takıma katılabildiler.

Trondsen 2021 yılında yaşadığı sakatlıklardan dolayı 17 maçta forma giyemedi. Bakasetas 3, Vıtor Hugo 6, Abdulkadir Parmak 15, Nwakaeme 11 , Koita 11 maç kaçırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor 2021 yılı maç takvimini Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Boluspor maçıyla kapattı.

Sahasında rakibini 1-0 mağlup eden bordo-mavililer bir üst tura çıktı. Trabzonspor, 2020 yılının ilk maçını ise Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor ile çıkacak.

Lider olarak kapattığı 2021 yılını moralle bitiren Karadeniz ekibi rakibi karşısında alacağı galibiyetle 2020 yılına moralli başlamayı hedefliyor.