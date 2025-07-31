Eski tip ehliyetler yarından itibaren geçersiz sayılacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 milyon kişi sürücü belgesi için yenileme işlemi yaptırmadı.

Eski tip sürücü belgeleri, yarına kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. 1 Ağustos itibarıyla ise B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Yoğunluk yaşanıyor

Öte yandan vatandaşların ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm personeliyle yoğun bir şekilde çalışarak süreci titizlikle yürütüyor.

5 adımda yenileme işlemi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, eski tip sürücü belgesi şu 5 adımda yenilenebiliyor:

1- Randevu alımı:

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2- Gerekli belgelerin hazırlanması:

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- Başvuru yerine gidilmesi:

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyetin teslim alınması:

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.