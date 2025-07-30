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Gündem
AA 30.07.2025 22:09

Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu

Edirne’de meydana gelen askeri araç kazasında Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır şehit oldu.

Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MBS) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın ağır yaralandığı belirtildi.

Derhal hastaneye sevk edilen Çakır'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyurulan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

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