Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Sağlık durumları iyi olan oyuncular ve teknik adam evlerinde karantinaya alındı.

Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Vaka sayılarında son dönemde büyük artış yaşanan La Liga'da son olarak Barcelona'da COVID-19'a yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükselmişti.