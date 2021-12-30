Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atletico Madrid'de 5 koronavirüs vakası
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Sağlık durumları iyi olan oyuncular ve teknik adam evlerinde karantinaya alındı.
Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.
Vaka sayılarında son dönemde büyük artış yaşanan La Liga'da son olarak Barcelona'da COVID-19'a yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükselmişti.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 15:31
- 15:30
- 15:25
- 15:34
- 15:16
Sıradaki Haber
Barcelona'da vaka sayısı 10'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz