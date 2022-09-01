UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge antrenörlük’ durumu hakkında alındığı vurgulandı.

Karar uyarınca, Belözoğlu UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildi.

Emre Belözoğlu hakkındaki bu karar, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacak.

Öte yandan Belözoğlu’na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü’ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi.

Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer de bu sebepten dolayı uyarıldı.