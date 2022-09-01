Barcelona'dan Paris-Saint Germain'e, Manchester City'den Juventus’a, UEFA'dan NBA'e kadar 160'dan fazla global spor partneri bulunan Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki partner kulüpler bugüne kadar 700 milyon liranın üzerinde gelir elde etti.

Türkiye'deki "Fan Token" iş birliklerine 2019 yılında Galatasaray Spor Kulübü ile başlayan, ardından İstanbul Başakşehir FK, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Göztepe, Yılport Samsunspor ve Gaziantep FK ile resmi "Fan Token" partneri olan Socios.com'un ekosisteminde 100'den fazla ülkede 1,6 milyon taraftar yer alıyor.

Taraftarlara söz hakkı verirken unutulmaz deneyimlerin de kapılarını açan Socios.com, onlara hayranı oldukları futbolcularla tanışma, dünyanın en büyük stadyumlarında 11'e 11 maç yapma ve locada maç izleme gibi çok sayıda fırsat da sunuyor.

Açıklamada ayrıca "Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu, merkezinde taraftar deneyimi ve taraftarlara verilen söz hakkının yer aldığı Socios.com ekosistemi, dijital çağın bir nevi kulüp üyeliği olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarların zaman, yer, mekan ayırt edilmeksizin kulüplerin bazı kararlarında söz hakkı sahibi olabilmesini sağlayan Soicos.com ve Fan Tokenlar, spor ekonomisinin geleceğinde çok daha önemli bir yerde konumlanacak ve spor kulüplerine sürdürülebilir bir katma değer sağlayacak." ifadelerine yer verildi.