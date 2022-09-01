Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maxi Gomez Trabzonspor'da
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Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.
La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcuyla anlaşma sağlayan bordo mavili takım, oyuncuyu bugün İstanbul getirecek.
Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.
Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3 milyon euroyu taksitler halinde ödeyecek.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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