Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporculardan 2 altın ve 1 gümüş madalya
Peru'nun başkenti Lima'da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8:30.00'lık derecesiyle, Sanberk Yiğit Oktar da 200 metre karışık mesafesinde 1:59.89'luk zamanıyla gençler dünya şampiyonu oldu.
Mehlika Kuzeh Yalçın ise 200 metre kelebekte 2:13.23'lük derecesiyle gümüş madalya aldı.
Şampiyonada dün kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya elde etmişti.
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