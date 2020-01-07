Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, Sabah Gazetesine konuştu.

Siyah beyazlı kulübü tercih etme nedenini açıklayan Elneny, "Türkiye ve Avrupa'dan birçok teklif almıştım. Topa hükmeden, hücum düşünen, başarıya aç bir takım olduğu için Beşiktaş'ı seçtim" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşları ve teknik ekip olarak şampiyonluk için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Muhammed Elneny, "Allah'ın izniyle şampiyon olacağız" dedi.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Aramıza katılan birçok yeni oyuncu oldu, teknik direktörümüz de yeniydi. Hocamızın bize nasıl bir oyun oynatmak istediğini anlamak ve uyum sağlamak zaman aldı" şeklinde konuştu.

Takımın istikrarlı ismi Atiba'nın performasını da değerlendiren Elneny, "Atiba çok yetenekli, akıllı, sürekli topu isteyen ve oyun içinde saklanmayan bir oyuncu. Onunla çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Eski takım arkadaşı Mesut Özil ile abi-kardeş gibi olduğunu belirten Mısırlı futbolcu, "Türkiye'ye gelmeden önce de kendisiyle konuştum. Ona Beşiktaş'ı sordum, transferi danıştım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR