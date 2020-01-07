Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 265,2 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız golcü Mbappe, en değerli futbolcular sıralamasında zirvede yer aldı.

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Raheem Sterling, 223,7 milyon euro piyasa değeriyle Mbappe'yi takip etti.

Listede üçüncü sırayı alan Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'a 175,1 milyon euro değer biçildi.

Üç futbolcunun ardından Borussia Dortmund'dan İngiliz Jadon Sancho 168,9 milyon euro, Liverpool'dan Senegalli Sadio Mane 155,6 milyon euro, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane 150,5 milyon euro piyasa değeriyle sıralandı.

Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi'nin 125,5 milyon euroluk değeriyle 8. olduğu listede, Juventus'tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 80,3 milyon euro piyasa değeriyle 49. sıraya yerleşti.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Kylian Mbappe (PSG): 265,2 milyon euro

2. Raheem Sterling (Manchester City): 223,7 euro

3. Muhammed Salah (Liverpool): 175,1 euro

4. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 168,9 euro

5. Sadio Mane (Liverpool): 155,6 euro

6. Harry Kane (Tottenham): 150,5 euro

7. Marcus Rashford (Manchester United): 134,3 euro

8. Lionel Messi (Barcelona): 125,5 euro

9. Antoine Griezmann (Barcelona): 123,6 euro

10. Lautaro Martinez (Inter): 115,7 euro

Kaynak: AA