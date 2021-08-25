Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elif İldem 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde 8. oldu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinin finalinde Elif İldem, 8. oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif, finalde mücadele etti.
Elif İldem, toplam 8 kişinin yer aldığı finalde 3.13.39'luk derecesiyle 8. oldu.
S1 kategorisinde başka bir sporcu olmadığı için S2'de yarışan milli sporcumuz Elif İldem, 100 metre sırtüstü finalinde 8. oldu.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 25, 2021
Tebrikler ve teşekkürler Elif! pic.twitter.com/MYCb6ZchGC
Altın madalyayı Singapurlu Pin Xiu Yip, 2.16.61'lik zamanıyla elde etti. Yip, üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu yaşadı.
Gümüş madalyayı Japonya'dan Miyuki Yamada 2.26.18'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Meksikalı Fabiola Ramirez 2.36.54'lük derecesiyle kazandı.
Son Haberler
- 13:21
- 12:58
- 13:01
- 13:22
- 12:51
Sıradaki Haber
Kübra Korkut Norveçli rakibini yendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz