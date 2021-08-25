Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif, finalde mücadele etti.

Elif İldem, toplam 8 kişinin yer aldığı finalde 3.13.39'luk derecesiyle 8. oldu.

S1 kategorisinde başka bir sporcu olmadığı için S2'de yarışan milli sporcumuz Elif İldem, 100 metre sırtüstü finalinde 8. oldu.



Tebrikler ve teşekkürler Elif! pic.twitter.com/MYCb6ZchGC