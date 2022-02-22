Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nun (FIA) katkısıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Emso Sportif'in desteği, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, EMSO Sportif CEO'su Mert Güçlüer, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Park'ta 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmaya ilişkin Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Varank, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı hem de bir yarışsever olarak heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik artan ilgiden bahseden Varank, bu durumun otomobil sporlarında da karşılığını bulduğunu, böylesi yarışmalarda vatandaşların ilgisiyle beraber, kamunun desteğinin büyük önem arz ettiğini anlattı.

Varank, organizasyon takviminde Türkiye'nin yer almasına katkı sağlayan Emso Sportif'e ve ev sahipliği sebebiyle Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ederek, FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İçinde bulundukları dönemin elektrikli araçların yüzyılı olacağını aktaran Varank, elektrikli araçların mobilite sektöründe topyekun bir dönüşümü de beraberinde getirdiğini, batarya teknolojilerinin geliştiğini, araç aksamlarında elektroniğin payının her geçen gün arttığını bildirdi.

"Türkiye olarak geçmişte yaşanan dönüşümlere maalesef seyirci kaldığımız dönemler oldu. Bugün ise bu durum bariz şekilde değişti. Türkiye artık gelişmiş teknoloji ve inovasyon altyapısı sayesinde yeni trendlere yönelik hızlı şekilde aksiyon alabiliyor. Teknoparklara, modern teknoloji altyapılarına, test merkezlerine, araştırma kurumlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde özellikle son dönemde büyük bir ivme yakaladık."

[Fotoğraf: AA]

"Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz"

Bakan Varank, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Türkiye'nin potansiyeline hep birlikte şahit olduklarını belirterek, insansız hava araçları teknolojilerinde yakaladıkları başarıdan ve dünyanın kendilerine gösterdiği ilgiden bahsetti.

"Bugün artık doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var." diyen Varank, otomotiv endüstrisinde esen değişim rüzgarlarının en bariz şekilde hissedildiği ülkelerden olduklarını vurguladı.

Varank, otomotiv sanayisinde ciddi kapasitelerinin bulunduğunu kaydederek, "İşte bu kapasiteyi daha da öteye taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri, paylaşımlı mobilite, yeni nesil malzemeler ve hatta mobilite yaşam alanları üzerine yoğunlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOGG'un, ABD'de dünyanın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi anımsatan Varank, yerli ve milli aracın piyasaya çıktığında çok daha büyük bir etki oluşturacağını, Türkiye'nin elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyeceğini anlattı.

"Temiz enerjiye dayanan teknolojileri hayatımıza adapte etmeliyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizine ve küresel ısınmanın her geçen gün artan yıkıcı etkisine değinerek, bununla mücadelenin yolunun karbon salımını azaltmaktan geçtiğini söyledi.

Temiz enerjiye dayanan, karbon salımı yapmayan teknolojileri hayata adapte etmek zorunda olduklarını vurgulayan Varank, fosil yakıtlar tüketen otomotiv sanayisinde yakalanabilecek dönüşümün sağlayacağı faydalardan bahsetti.

"Yarışma Türkiye'ye çok şey katacak"

"İşte Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası gibi organizasyonlar kamuoyunda farkındalık oluşturmak, insanları dünyanın geleceği açısından bilinçlendirebilmek açısından önemli fırsatlar. Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul’un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz."

Geleceğin teknolojilerine yönelik önemli bir spor etkinliğinin yanında Türkiye'yi dünya vitrinine taşıyacak bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Varank, "Bu bakımdan FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası'nın ülkemize katacağı çok şey olduğuna inancım tam." ifadelerini kullandı.

Varank, organizasyona destek olmak açısından her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydederek, yarışı gelecek yıllarda Beyoğlu sokaklarında da görmek istediklerini bildirdi.

"Elektrikli araçlara acil dönüşüm yapmalıyız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise son dönemde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle oluşan afetlerden bahsederek, fosil yakıt tüketmeleri ve karbon salımı ortaya çıkarmaları nedeniyle elektrikli araçlara hızlı bir şekilde dönüşüm yapmak zorunda olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Suver, bu alanda Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldığını kaydederek, bakanlık olarak kendilerinin de her türlü çalışmaya destek vereceklerini bildirdi.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İlklerin belediyesi Beyoğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Biz de Bakanlık olarak sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah neticeleri hayırlı olur." diye konuştu.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yarışın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Milli gururumuz TOBB'un yer almasını umduğumuz bir organizasyon olarak görüyoruz. İnşallah mayıs sonunda yarışı üst düzey bir organizasyonla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

EMSO Sportif CEO'su Mert Güçlüer de Türkiye'den dünyaya yansıyacak bu etkinlik kapsamında, markaların global ölçekte tanınırlığının artırılması, turizm, tanıtım, yeni teknolojiler ve sporcu yetiştirmek gibi birçok açılım için birbirinden değerli kurumlarla çalıştıklarını söyledi.

Güçlüer, Türkiye'nin üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa'nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, 'Elektrikli Formula' olarak anılan FIA-ETCR'nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. 2022 yılında İstanbul Park'ta koşulacak organizasyonumuzu önümüzdeki sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye'de bir ilke imza atacağız." diye konuştu.

Gavory: İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi

Konuşmasına Türkçe, "Teşekkür ederim. Merhaba." diyerek başlayan FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory, İstanbul'un ikonik bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gavory, daha önce de İstanbul'a geldiğini ve kente aşık olduğunu dile getirerek, "İstanbul'da yaşadığınız için farkında olmayabilirsiniz ama dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Burada olmak çok heyecan verici. İstanbul'da, Beyoğlu'nda şehir içi yarış yapmak bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun için çaba harcayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm geçirdiğine dikkati çeken Gavory, yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ülkelerin çevre politikalarını bunlara göre belirlediğini ve elektrikli araç kullanımının her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

Geçen sezon 5 yarış düzenlediklerini, bu sezon ise takvimde 7 yarış bulunduğunu aktaran Gavory, geçen yılki mücadelelerin toplam 153 ülkede, 53 kanalda yayınlandığı bilgisini paylaştı. 877 saat yayın yapıldığını belirten Gavory, 170 milyondan fazla sosyal medya etkileşimi sağlandığını ifade etti.

2022 takvimi

670 beygir gücündeki araçların mücadele edeceği Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın 2022 takviminde şu yarışlar bulunuyor:

6-9 Mayıs: Fransa, Pau-Ville Pisti

20-22 Mayıs: Türkiye, İstanbul Park

10-12 Haziran: Macaristan, Hungaroring Pisti

17-19 Haziran: İspanya, Jarama Pisti

8-10 Temmuz: Belçika, Zolder Pisti

22-24 Temmuz: İtalya, Autodromo Vallelunga

7-9 Ekim: Güney Kore, Inje Speedium