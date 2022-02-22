Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de müsabakanın ikinci yarısının oynanacağı karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet sonucunda 35 puanla 11. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan ve Mendyl, maçta forma giyemeyecek.

Ligin 22. haftasında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 18 Ocak Salı günü karşı karşıya gelmiş, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç tatil edilmişti.

Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Halil İbrahim Pehlivan'ın sol arka adalesinde yırtık meydana geldi.

Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ ayak dizinde ağrı hisseden ve maça devam edemeyen Hamza Mendyl'de ise yapılan tetkiklerin ardından dış menisküsünde yırtık tespit edildi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Stankovski'nin de sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmaya bağlı olarak bağlarında yırtık meydana geldi.

Söz konusu oyuncuların tedavileri devam ediyor.