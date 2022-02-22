Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sergio Aguero: Maç izlemekten bile korkuyorum
[Fotoğraf: Reuters]
Futbolu kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle bırakan Arjantinli yıldız Sergio Aguero, maç izlerken bile endişelendiğini belirtti.
Futbolu kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle bırakan Sergio Aguero zorlu bir süreçten geçiyor. Sergio Aguero "Artık futbol maçı izlemek bile beni korkutuyor" dedi.
Son olarak Manchester City'de forma giyen Aguero, zaman zaman futbola dönmek istediğini de ifade etti. Arkadaşlarına ve ailesine odaklandığını belirten Arjantinli yıldız, kalp krizi riskine de değindi.
"Şu anda oynamak istiyorum ama korkuyorum. Hayatım boyunca hep maksimum düzeyde antrenman yaptım. Maç ya da haber izlemiyorum, neler olduğunu takip bile etmiyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü kolayca kalp krizi geçirebileceğimi söylediler. Şimdi dinlenme zamanı. Yaptığım işlerden memnunum."
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