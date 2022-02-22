Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Britanyalı atlet Mo Farah yeniden pistlere dönüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
4 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Britanyalı atlet Mo Farah, yeniden pistlere dönüyor. 38 yaşındaki sporcunun mayıs ayında Londra'da 10 bin metrede yarışması bekleniyor.
Başarılı atlet Mo Farah, uzun süredir ayrı kaldığı pistlere yeniden dönüyor.
4 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Mo Farah'ın 2 Mayıs'ta Londra'da 10 bin metrede yarışması bekleniyor.
İngiltere'nin en fazla madalya kazanan atleti olan 38 yaşındaki sporcu, geçen yıl haziran ayında ayağı kırıldığından beri pistlerden uzaktı.
Hem Londra hem de Rio Olimpiyat Oyunlarında 5 bin ve 10 bin metrede şampiyonu olan Britanyalı atlet, Londra'daki 10 bin metre yarışını da 7 kez kazandı.
"Geçen yaz geçirdiğim sakatlığın ardından forma girmek için çok çalışıyorum ve önümde birkaç ay daha zorlu bir antrenman süreci var. Binlerce katılımcı arasındaki atmosfer her zaman harika ve tekrar bunun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum."
Etiketler: Atletizm
Son Haberler
- 14:12
- 14:12
- 13:59
- 14:07
- 13:42
Sıradaki Haber
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sırbistan maçı ücretsiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz