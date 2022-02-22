Başarılı atlet Mo Farah, uzun süredir ayrı kaldığı pistlere yeniden dönüyor.

4 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Mo Farah'ın 2 Mayıs'ta Londra'da 10 bin metrede yarışması bekleniyor.

İngiltere'nin en fazla madalya kazanan atleti olan 38 yaşındaki sporcu, geçen yıl haziran ayında ayağı kırıldığından beri pistlerden uzaktı.

Hem Londra hem de Rio Olimpiyat Oyunlarında 5 bin ve 10 bin metrede şampiyonu olan Britanyalı atlet, Londra'daki 10 bin metre yarışını da 7 kez kazandı.

"Geçen yaz geçirdiğim sakatlığın ardından forma girmek için çok çalışıyorum ve önümde birkaç ay daha zorlu bir antrenman süreci var. Binlerce katılımcı arasındaki atmosfer her zaman harika ve tekrar bunun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum."