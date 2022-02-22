Fenerbahçe'de, Slavia Prag maçı öncesi sakatlığı bulunan futbolcularda olumlu gelişmeler yaşanıyor. 19 Ocak’taki Altay maçının son bölümünde sahada yer alan Mesut, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır görev yapamıyordu.

Bir süredir takımla çalışan yıldız futbolcunun, Slavia Prag kafilesinde yer alma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

5 Şubat’ta oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci de takımla çalışmalara başladı.

26 yaşındaki oyuncunun Çekya kafilesinde yer alıp almayacağı hareket gününde belli olacak.

Bir iyi haber de Kim Min Jae’den geldi. Slavia Prag maçında sakatlanan Güney Koreli stoperin yakın zamanda takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Filip Novak ve Luiz Gustavo’nun ise önümüzdeki hafta sahaya inebileceği gelen haberler arasında.