Ajax eski futbolcusuna karşı sorumluluğunu kabul etti. Hollanda ekibi 5 yıl önce bir hazırlık maçında kalp krizi geçiren ve ardından da beyninde kalıcı hasar oluşan Abdelhak Nouri'nin ailesi ile anlaşma sağladı.

Buna göre 24 yaşındaki futbolcunun ailesine 7 milyon 850 bin euro ödenecek. Ajax kulübü yaptığı açıklamada, sahada önlemlerin yeterli olmadığını kabul etti ve sonuçlardan sorumlu olduğunu duyurdu.

Hollanda ekibi, talihsiz oyuncunun ailesiyle anlaşmaya vardıkları için Tahkim Kurulu'na gerek kalmadığını ifade etti. Olaydan sonra yaklaşık 3 yıl komada kalan Nouri'nin sözleşmesi Mart 2020'de iptal edilmişti.

Ailenin tahkime kurlu'na gitme kararının ardından çözüm sağlanmış oldu.