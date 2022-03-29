Lige geçen sezon 18 yıl aradan sonra dönen Altay, son 8 maç öncesi kurtuluş hattının 6 puan gerisinde 29 puanla 17. sırada yer alıyor.

Son 5 yıldır Süper Lig'in gediklisi olan Göztepe, kalan 8 haftaya kurtuluş barajının 8 puan gerisinde 27 puanla 18. girip umutlarını çok azalttı.

İzmir'in iki köklü kulübü el ele küme düşerse Ege futbolunun seneye Süper Lig'in 65'inci sezonunda ilk kez ligde hiçbir takımla temsil edilmeme ihtimali yüksek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Süper Lig'in bir alt kategorisi olan 1. Lig'de bu sezon Ege ekipleri Denizlispor, Altınordu ve Menemenspor kümede kalma savaşı verirken, Manisa Futbol Kulübü ise son 8 hafta öncesi play-off hattının 7 puan gerisinde kalıp şansını çok azalttı.

Ulusal çapta 1959 yılından beri düzenlenen Süper Lig'de geride kalan 64 sezonda önceki yıllarda ligin gediklisi olan Altay 42, Göztepe 30 sene yer aldı.

İzmir, Süper Lig'in ilk sezonlarında Altay, Göztepe, Karşıyaka, İzmirspor ve Altınordu olmak üzere 5 takımla birden temsil edilirken, İzmir ekiplerinin olmadığı yıllarda bile en az 1 Ege takımı ligde mücadele etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Şu an Türkiye'de 4. lig kategorisi olan TFF 3. Lig'de ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka 16 sezon bulunduğu Süper Lig'e 1996 yılından beri hasret.

1. Lig'de tutunmaya çalışan Altınordu, 1970 yılına kadar, senelerdir amatör ligdeki İzmirspor ise 1969'a kadar 10'ar sezon Süper Lig'de kaldı.

Yerini Bucaspor 1928'in aldığı Bucaspor, 2010-2011'te tek sezon Süper Lig heyecanı yaşadı.

Ege takımlarından geçen sezon küme düşen Denizlispor, Süper Lig'de 21, 2019'da lige veda eden Akhisarspor 7, 2013'te düşüp amatöre kadar gerileyen Manisaspor 6 sezon geçirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tarih olan Aydınspor, 1993'e kadar 3 yıl o dönem adı 1. Lig olan Süper Lig'de mücadele etti. İzmir takımlarının Süper Lig'de yer almadığı 1983-1984 ve 2000-2001 sezonlarında Ege'yi ligde Denizlispor temsil etti.

Yine İzmirlilerin olmadığı 2003-2010 ile 2011-2017 yılları arasında ise farklı sezonlarda Denizlispor, Manisaspor, Akhisarspor ligde yer aldı. Bucaspor, 2003-2010 yılları arasında 7 yıl Süper Lig'e hasret kalan İzmir'in özlemine 2010-2011'de 1 yıllığına son verdi.

İzmir ekipleri o tarihten sonra 6 sene daha Süper Lig'den uzak kaldıktan sonra Göztepe'nin 2017'de 14 yıl sonra lige çıkmasıyla en üst kategoriye döndü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Korkutan tablo

Bu sezon düşme korkusu yaşayan Göztepe ve Altay, Süper Lig'de birlikte yer aldıkları son 2 sezonda da beraber küme düştü.

Ligde 1999-2000 sezonunda yıllar sonra buluşan İzmir'in ezeli rakiplerinden Altay sezonu 37 puanla 16., Göz-Göz ise 26 puanla 17. bitirip küme düştü.

2 yıl sonra 2002-2003 sezonunda tekrar Süper Lig'de bir araya gelen iki takımın kaderleri yine değişmedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Altay sezonu 35 puanla yine 16., Göztepe de 26 puanla 17. sırada bitirip el ele lige mendil salladı.

O tarihten sonra amatör kümeye kadar düşen Göztepe'nin Süper Lig'e dönebilmesi 14 yıl, 3. Lig'e kadar gerileyen Altay'ın ise 18 yıl sürdü.

Bu sezon 18 yıl sonra Süper Lig'de buluşan İzmir'in tarihi kulüpleri yine beraber düşme korkusu yaşıyor.