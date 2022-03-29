İngiltere'de takımlar, gelecek sezon için kadro çalışmalarına şimdiden başladı. İngiliz basınında yer alan habere göre, küme düşme hattındaki Hull City, Süper Lig'den 3 oyuncu transfer etmek istiyor.

Hull City Süper Lig'den 3 yeni isim transfer etmek istiyor

Teknik direktör Shota Arveladze'nin de sıcak baktığı isimlerden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel. 35 yaşındaki futbolcu daha önce Liverpool ve Fulham'da forma giymişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecik bir diğer oyuncu Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore de, Hull City'nin transfer listesinde. Malili futbolcu, bu sezon 18 maçta 1 kez fileleri havalandırdı ve 3 gol pası verdi.

Ara transfer döneminde Hull City ile adı geçen Miha Zajc'a ilişkin iddialar da sıcaklığını koruyor. İngiliz Kulübü, Sloven futbolcu için devre arasında bir hamle yapmış ancak sonuç alamamıştı.

Watford'un Senegalli yıldızı Ismaila Sarr için iki dev kulüp istekli

İngiltere Ligi'nin iddialı ekiplerinden Liverpool ise Watford'un Senegalli yıldızı Ismaila Sarr'ı istiyor. Fakat Sarr'ı isteyen tek kulüp İngiliz ekibi değil. Milan da, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Manchester United Harry Kane'i renklerine bağlamak istiyor

Gelecek sezonu planlamaya çalışan bir diğer kulüp Manchester United. Teknik direktör arayışını da sürdüren İngiliz ekibi, Tottenham'ın yıldız ismi Harry Kane'i renklerine bağlamak istiyor.

Ada basınındaki iddiaya göre, Tottenham, sözleşmesi 2024'te bitecek olan Kane için 100 milyon sterlini aşan bir transfer ücreti talep edecek. Manchester United'ın bu rakamı kabul etmesi halinde kulübün transfer rekoru kırılacak.