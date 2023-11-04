Edirne'de 100 bisikletli Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala çevirdi

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (TÜBİT) öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı, 100 Bisiklet Cumhuriyet Turu" kapsamında 100 bisikletli Atatürk Anıtı'nda toplandı.

Bisiklet tutkunları tur kapsamında Eskikadın köyü kent merkezi arasında 22 kilometre pedal çevirdi.

TÜBİT Başkanı Harun Taşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlu olmasını diledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını belirten Taşar, "Topluluğumuz öncülüğünde güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü tüm ülke olarak kutluyoruz." dedi.