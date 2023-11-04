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Spor
AA 04.11.2023 15:40

Edirne'de 100 bisikletli Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala çevirdi

Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Edirne'de 100 bisikletli Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala çevirdi
[Fotograf: AA]

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (TÜBİT) öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı, 100 Bisiklet Cumhuriyet Turu" kapsamında 100 bisikletli Atatürk Anıtı'nda toplandı.

Bisiklet tutkunları tur kapsamında Eskikadın köyü kent merkezi arasında 22 kilometre pedal çevirdi.

Edirne'de 100 bisikletli Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla pedala çevirdi

TÜBİT Başkanı Harun Taşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlu olmasını diledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını belirten Taşar, "Topluluğumuz öncülüğünde güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü tüm ülke olarak kutluyoruz." dedi.

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Edirne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı
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