Pendikspor farklı kazandı

İstanbulspor ile Pendikspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetti.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ve 60. dakikalarda Welinton ile 83. dakikada Thuram kaydetti.

İstanbulspor'un gollerini ise 40. dakikada Ndao ile 89. dakikada Rroca attı.

Süper Lig'de ikinci galibiyetini yine deplasmanda alan Pendikspor puanını 10'a yükseltti. Kırmızı beyazlılar ligdeki ilk galibyetini TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında almıştı.

Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka sağanak nedeniyle ertelenen İstanbulspor, yedinci yenilgisini alarak 5 puanda kaldı. Sarı siyahlılar geride kalan 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ndao ceza sahası içerisine girip pasını Keino'ya aktardı. Müsait pozisyondaki Kenio'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

GOL - 30. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Welinton'un uzak direğe doğru ortasına iyi yükselen Erencan Yardımcı kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 40. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Pendikspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Rroca pasını Ndao'ya yolladı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu ağlarla buluşturdu. 1-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 45+3 dakikada Pendikspor bir kez daha öne geçti. Çekici'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunda üst direğin içine çarpan top filelere gitti. 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 60. dakikada sağ kanattan Lusamba'nın ortasında arka direkte topla buluşan Welinton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

63. dakikada Florian Loshaj’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Okan Erdoğan'ın kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı çıkardı.

82. dakikada ceza sahası içinde Emir Kaan Gültekin’in aşırtma vuruşunda kaleci Erdem Canpolat’ı geçen meşin yuvarlağı Berkay Sülüngöz çıkardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 83. dakikada Thuram'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Görkem Bitin'in kaleci David Jansen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta direkten dönen topu Thuram tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Hakem Murat Erdoğan ilk olarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Murat Erdoğan VAR'ın uyarısıyla daha sonra golü verdi. 1-4

GOL - 89. dakikada Kubilay Köylü'nün sol kanattan pasında ceza sahası içi solunda topu alan Eduart Rroca çaprazdan sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4

Mücadeleyi Pendikspor 4-2 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Imbula), Ali Yaşar (Dk. 83 Kubilay Köylü), Muammer Sarıkaya (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Loshaj, Rroca, Ndao, Kenio (Dk. 46 Mamadou), Traore (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin).

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Berkay Sülüngöz, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby (Dk. 75 Thuram), Halil Akbunar (Dk. 75 Gökcan Kaya), Çekici (Dk. 69 Vukovic), Erencan Yardımcı (Dk. 69 Görkem Bitin).

Goller: Dk. 30 Erencan Yardımcı, Dk. 45+3 ve 60 Welinton, Dk. 83 Thuram (Pendikspor), Dk. 40 Ndao, Dk. 89 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+5 Rroca (İstanbulspor), Dk. 63 İbrahim Akdağ, Dk. 88 Thuram, Dk. 90+3 Görkem Bitin (Pendikspor)