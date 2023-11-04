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Spor
AA 04.11.2023 15:00

Sivasspor Adana Demirspor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Sivasspor Adana Demirspor ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

Topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor, 13 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Adana ekibi, deplasmandaki 4 maçtan ise 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

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