Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.11.2023 14:23

Galatasaray: Muslera'nın tetkiklerinde kırığa rastlanmadı

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol dirsek ekleminde çıkık oluşan kaleci Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray: Muslera'nın tetkiklerinde kırığa rastlanmadı
[Fotograf: AA]

Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, maçta aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan tecrübeli kalecinin tetkiklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

"Yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
Milli kick boksçu dünya şampiyonluğu için dağda güç depoluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Bursa'da eşi ve 2 oğlunu silahla öldüren kişi intihar etti
13:55
Drift yapan ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı
13:54
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 488'e yükseldi
13:00
Alkollü sürücü polise sitem etti: Bu kadar kovalamaya gerek yok
13:00
BUDO hattında sefer iptalleri
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Kaçkar dağlarında sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor
Kaçkar dağlarında sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor
FOTO FOKUS
Efes Antik Kenti'ndeki deneyim müzesi ziyaretçilere antik çağı yaşatıyor
Efes Antik Kenti'ndeki deneyim müzesi ziyaretçilere antik çağı yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ