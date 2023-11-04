Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.11.2023 14:13

NBA'de heyecan devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Dallas Mavericks'i 125-114 mağlup etti.

NBA'de heyecan devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Nuggets, konuk ettiği Mavericks'i 11 sayı farkla yendi.

Nuggets'ta Nikola Jokic ile Mavericks'te Luka Doncic'i karşı karşıya getiren maçta iki yıldız basketbolcunun öne çıkan performansında maçı Jokic'in takımı kazandı.

Nuggets'ta Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile oynadı, Mavericks'te ise Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı. Bu sonuçla Mavericks, bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Brunson'ın 45 sayısı galibiyet getirmedi

Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi.

Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109

Miami Heat-Washington Wizards: 121-114

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
Tahkim Kurulu'nda Onur Bulut kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Bursa'da eşi ve 2 oğlunu silahla öldüren kişi intihar etti
13:55
Drift yapan ehliyetsiz sürücü polis aracına çarptı
13:54
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 488'e yükseldi
13:00
Alkollü sürücü polise sitem etti: Bu kadar kovalamaya gerek yok
13:00
BUDO hattında sefer iptalleri
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Kaçkar dağlarında sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor
Kaçkar dağlarında sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor
FOTO FOKUS
Efes Antik Kenti'ndeki deneyim müzesi ziyaretçilere antik çağı yaşatıyor
Efes Antik Kenti'ndeki deneyim müzesi ziyaretçilere antik çağı yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ