İlçe Sağlık Müdürlüğünce Akçakoca Kaymakamlığı ve Akçakoca Belediyesinin desteğiyle 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılan etkinlikte, vatandaşlara spor yapmanın faydaları anlatıldı.

Katılımcılar, fiziksel aktivite, beslenme ve diyet, psikolojik farkındalık ve motivasyon ile kanser tarama konusunda bilgilendirildi, anne ve hamilelere de emzirme konusunda eğitim verildi.

[Fotoğraf: AA]

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk, sağlık için spor yapmanın önemine dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

"Spor aletlerinin kullanımı için eğitim çalışması yapalım dedik. Bunu yaparken sosyo-psikolojik durumları için doktorumuzu getirdik. Diyetisyen doktor da gerekli bilgilendirmelerde bulundu."

Çabuk, diyetisyen, psikolojik destek ve egzersiz ihtiyacı olanları kurumlara ve aile hekimlerine davet ederek hekimle buluşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğe katılan Hacı Yusuflar Mahallesi Muhtarı Lütfi Özcan da çok memnun kaldığını dile getirdi.