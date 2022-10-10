Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Shane Larkin'den kötü haber
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in 4-5 hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Ergin Ataman, Larkin’in durumunu hafta hafta değerlendirdiklerini söyledi. Ataman, yıldız basketbolcunun kontrol için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini söyledi.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Shane Larkin'in Avrupa Ligi'nde en az 6-7 maç daha oynayabileceğini zannetmiyorum" ifadesini kullandı.
Larkin, EuroBasket 2022'de elinden yaşadığı sakatlığın ardından turnuvayı tamamlayamamış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol
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