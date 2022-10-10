Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Bahattin Sofuoğlu'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu garantileyen milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında elde ettiği sonuçla 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu ilan eden milli motosikletçimiz Bahattin Sofuoğlu'nu yürekten kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Bahattin Sofuoğlu'na başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kutladı.
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