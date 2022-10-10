Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcular Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında piste çıktı.

Algareve pistinde yapılan yarışlarda MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Sofuoğlu, 2022 yılı Avrupa şampiyonluğunu (WorldSSP Challange) ilan etti.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda İsviçreli Marcel Brener ikinci, İspanyol Isaac Vinales üçüncü oldu.

[Fotoğraf: AA]