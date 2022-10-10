Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nef yarın Legia Varşova'yı konuk edecek
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Polonya'nın Legia Varşova takımını ağırlayacak.
Galatasaray Nef yarın Legia Varşova takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibini 92-78 yenmişti.
Konuk ekip ise gruptaki ilk maçında Hapoel Holon'a 84-81 mağlup olmuştu.
Etiketler: Galatasaray Polonya
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