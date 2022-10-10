Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zambiyalı futbolcu Mwepu kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktı
İngiltere Premier Lig takımı Brighton'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulduktan sonra futbol kariyerine son vermek zorunda kaldı." bilgisi verildi.
24 yaşındaki Zambiyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım tıbbi tavsiyeler nedeniyle kramponlarımı asmam gerektiğini üzüntüyle duyuruyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Premier Lig
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