Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 23:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor.
Daha önce aday olmayı düşünmediğini belirten Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı.
Metin Öztürk, Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda 2'nci başkan olacak.
Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilecek.
Etiketler: Galatasaray
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