Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Feghouli Galatasaray'a veda etti
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayımladı.
Feghouli, mesajında şu sözlere yer verdi:
"Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına; bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu."
Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul’da @GalatasaraySK ’da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Soso ????❤️ pic.twitter.com/cLm1OjMXIP— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) May 17, 2022
Etiketler: Galatasaray
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