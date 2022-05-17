Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayımladı.

Feghouli, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına; bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu."