Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde Türk bayraklarıyla karşılanan milli sporcu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Boyacı, İstanbul ve Eskişehir'de coşkuyla karşılandığını belirtti.

"Türk milletini gururlandırdıysam ne mutlu bana. Bu madalyanın bizim için altın olmasından çok daha büyük bir değeri var. Türk bir kadın yüzücü tarafından alınan ilk dünya şampiyonluğunu temsil ediyor. Aynı zamanda 10 yılı aşkın sürdürdüğüm antrenmanları, benim için harcanan emekleri temsil ediyor. Bu madalyayı boynumda taşıyorum ama bu madalyanın alınması için beni destekleyen, bana emek harcayan birçok kişiyi de temsil ediyor. Başta kulüp yöneticilerim, antrenörlerim ve ailem olmak üzere benim için emek harcayan tüm ekibime, Türkiye'ye ve Eskişehir halkına teşekkür ediyorum."

Sümeyye Boyacı, bundan sonra en büyük hedefinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Boyacı, elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

"Bunun için de gelecek yıl düzenlenecek olan 2023 Manchester'da, 2024 Paris için kota mücadelesi vereceğim. Bunu da gerçekleştirebilirsem, ülkemizin sporcu sayısını artırmaya yardımcı olmak istiyorum."

Karşılama törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda kişi katıldı.