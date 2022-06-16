Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti
Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.
"Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."
Ayrıntılar geliyor...
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