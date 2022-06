Mehmet Büyükekşi, Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada adaylık sürecinin başında "güven, adalet ve şeffaflık" ilkeleriyle yola çıktığını belirtti.

"Sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı, şahsım ve yönetim kuruluna güvendiğinizi oylarınızla ortaya koydunuz ve birlikte başarmanın yolunu açtınız. Allah'tan başkasından korkmam. Siz de göreceksiniz bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Allah'tan başkasından korkmam. Zaten bir aydan beri bunu gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz."

[Fotoğraf: AA]

Büyükekşi, Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara getireceklerini vurguladı.

"Ben hep söyledim, biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim listesi oluşturduk. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Onlarla çok güzel işlerin altına imza atacağız. TFF bünyesinde görev yapan Tahkim, Disiplin, Temsilciler, Uyuşmazlık Çözüm kurulları, MHK ve etik kurullar gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz."

Büyükekşi konuşmasının ardından yönetim kurulu üyelerini tek tek isimlerini okuyarak kürsüye çağırdı. Yeni yönetim kurulunun fotoğraf çekiminin ardından genel kurul sona erdi.